Vanoli considera Cher Ndour una risorsa importante per la sua fisicità, utile negli scontri e nei duelli aerei, e per le qualità tecniche nel gioco corto e nei cambi di campo. Dotato di tiro dalla distanza e capacità realizzative, gioca soprattutto da mezzala destra, ma nella scorsa stagione è stato impiegato anche sul centro-sinistra.

Dall’inizio del campionato ha disputato 566 minuti, partecipando a tutte e sette le partite, sei delle quali da titolare. Il suo potenziale è emerso anche nella sfida dell’Italia Under 21 contro la Polonia, con una doppietta impreziosita da un gol da oltre settanta metri: una magia che Firenze aspetta di rivedere anche in maglia viola.

Intanto Ndour attira l’interesse di diversi club, tra cui Juventus e alcune società inglesi. La Fiorentina ha finora respinto ogni apertura, considerandolo un elemento prezioso sia per il presente sia per il futuro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.