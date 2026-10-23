Tanti, troppi errori per De Gea in questa stagione
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La Fiorentina continua ad affidarsi a David De Gea, leader carismatico e capitano della squadra, ma nei prossimi mesi affronterà il futuro della porta. L’alternativa attuale, Oliver Christensen, non offre al momento garanzie sufficienti per rendere scontato un avvicendamento.
Nelle valutazioni pesa anche l’ingaggio dello spagnolo, pari a circa 3 milioni netti a stagione. Il club ha quindi sondato il mercato argentino per Santiago Beltran, portiere del River Plate, guardando alle possibili strategie future.
Resta inoltre il progetto Tommaso Martinelli, classe 2006 e attualmente in prestito all’Avellino, considerato un possibile erede dell’ex Manchester United. Nel presente, però, De Gea rimane uno dei pochi giocatori con esperienza e autorevolezza per guidare i viola nel momento difficile, a partire dalla trasferta di domenica contro l’Inter capolista. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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