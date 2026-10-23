Trionfo per Pilar Fogliati al Festival di Roma per l'anteprima del film di Bruni. E Paratici applaude in platea

Redazione VN
Copertina Inter-Fiorentina

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Grande gioia per Pilar Fogliati, super protagonista ieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. "Il profilo dell'altra", questo il titolo della pellicola del regista Francesco Bruni che si ispira all'omonimo romanzo di Irene Graziosi. E a presenziare l'anteprima c'era anche un po' di presenza... viola.

In platea era infatti presente anche il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, che ha voluto essere al fianco della sua dolce metà. Il diesse è stato fotografato sorridente subito dopo la proiezione.

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