Altro infortunio in casa nerazzurra dopo gli stop per Pavard e Martinez

Redazione VN
Copertina Inter-Fiorentina

FCIn1908&VN - Inter-Fiorentina, ancora testacoda: chiavi e insidie della sfida

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Altro forfait in casa Inter, dopo gli stop occorsi a Lautaro Martinez e Pavard. Si ferma infatti anche Luis Henrique, che dunque resterà ai box per la sfida contro la Fiorentina. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro:

Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra.
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