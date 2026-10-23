Altro infortunio in casa nerazzurra dopo gli stop per Pavard e Martinez
FCIn1908&VN - Inter-Fiorentina, ancora testacoda: chiavi e insidie della sfida
Altro forfait in casa Inter, dopo gli stop occorsi a Lautaro Martinez e Pavard. Si ferma infatti anche Luis Henrique, che dunque resterà ai box per la sfida contro la Fiorentina. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro:
Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra.
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