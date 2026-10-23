Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini ha parlato del momento viola:

Penso che il sentimento che respiriamo in città sia quello un po’ di rassegnazione. Anche a fine Como non ho sentito così tanti fischi, addirittura ho sentito anche degli applausi. Parlando con un giocatore del vecchio spogliatoio, problemi quest’anno non ci sono rispetto alla scorsa stagione, in cui si “picchiavano”. Penso che il problema sia tattico: ha grossi problemi difensivi, non è una squadra che riesce, con due o tre tocchi, a essere pericolosa, è una formazione che, se aggredita alta, va in difficoltà. E questa cosa Paratici la sa perfettamente: lui ha voluto creare una squadra che avesse un gioco, voleva donare uno stile di gioco alla rosa.

De Gea

Penso che il portiere sia il minore dei problemi della Fiorentina. Anche contro il Como, prima di quell’errore, aveva fatto 2-3 interventi decisivi; il problema più grosso è la difesa.

Il ritorno di Vanoli

Lo spogliatoio ha vissuto bene il ritorno di Vanoli, lo si evince dalle parole di Fagioli, nelle quali aveva detto che il nuovo tecnico aveva portato una carica all’interno dello spogliatoio. Anche Mastantuono, dopo la rete del pareggio, è saltato addosso a Vanoli con grossi abbracci. Penso sia stata una boccata d’aria fresca per la squadra il suo ritorno, rispetto al rapporto che c’era con quello precedente.

Investire sull’allenatore

Sul presunto mancato investimento sulla panchina, dobbiamo ricordarci che la Fiorentina ha speso 5 milioni per Pioli. Un investimento sull’allenatore era stato fatto, non è andato in porto. Su certe cose non possiamo nemmeno criticare così tanto, perché la realtà racconta altro.

Ndour

È un giocatore che non piace e non convince la gente, però gioca sempre, è classificato come incedibile e le altre squadre lo vogliono, quindi c’è qualcosa che non vediamo. Gioca in nazionale, è amato da tutti gli allenatori. Bisogna iniziare noi a cambiare la visione e la valutazione su di lui.

Centrocampo

Stiamo pagando l’assenza di Atta. Avrei tenuto Mandragora: non dico che con lui ora la Fiorentina sarebbe chissà dove, però sarebbe stato un importante uomo spogliatoio. Magari avrebbe anche giocato, visto il momento che stiamo vivendo.