Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro l'inter
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Dal Viola Park si tiene la conferenza stampa di Paolo Vanoli, in vista della trasferta di domenica contro l'Inter. Seguila su Violanews.com a partire dalle ore 16.00:
La partita con il Como?
Bisogna vedere come in un processo guardi le sconfitte. Con il Como abbiamo dimostrato qualcosa di importante. In ogni partita bisogna dare un segnale ai nostri tifosi con l'impegno e con il gioco. Noi non siamo mai andati in vantaggio, abbiamo presi altri 3 gol e per me deve essere una preoccupazione, ma la strada da percorrere è questa. Ci manca il giusto equilibrio e dobbiamo essere bravi a creare e a non prendere gol. Questa squadra è stata costruita in prospettiva futura. Non mi creo alibi, dobbiamo stare più attenti sotto ogni punto di vista.
Infortunati?
Atta sta recuperando. Mentre Ranieri lo stiamo recuperando lentamente, ma non ci sarà.
Dodò?
Può partire titolare.
Cosa serve per affrontare l'Inter?
Ha vinto in Champions, in 10 e questo fa capire la forza di questa squadra. Nulla è impossibile, vogliamo andare là cercando di fare il meglio possibile. Se andiamo da presuntuosi sarà rischioso, dobbiamo capire chi è l'Inter. Sono bravi a giocare punta per punta, muovere il pallone. Dobbiamo fare la partita perfetta. Sarà una partita molto importante.
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