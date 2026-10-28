Il commento del telecronista di Sky sul momento della Fiorentina
Il telecronista sportivo e giornalista di Sky, Massimo Marianella, ha parlato ai canali ufficiali viola direttamente dal Viola Park per la sfida dei giovani viola in Youth League vinta questo pomeriggio. Le sue parole:
Ho seguito tutto il percorso della Primavera verso lo scudetto dello scorso anno. Il settore giovanile della Fiorentina è a marchio DOP, come ce ne sono pochissimi in Europa: Ajax, Sporting Lisbona… non ce ne sono molti. Questo deve essere motivo d'orgoglio.
Sulla partecipazione in Youth League
Deve essere motivo d'orgoglio giocare in una competizione così, purtroppo è l'unica squadra della Fiorentina che quest'anno compete in una competizione UEFA. Poi c'è Croci, è sempre bello vederlo giocare.
Sul Viola Park
Il significato vero di uno dei centri d'allenamento più belli e moderni del mondo è proprio questo: produrre giocatori e sfornare talenti. Avendo la fortuna di girare molto l'Europa, mi ha permesso di capire che ormai il Viola Park è lo standard di qualità.
Sul momento della prima squadra della Fiorentina
Siamo all'inizio di un nuovo percorso, perché è stata fatta una rivoluzione importante. Aprire un nuovo capitolo non è mai facile. La prima parte di guida tecnica non ha funzionato ovviamente e adesso c'è un “vecchio amico” che è tornato e che può aiutare la squadra. Una ripartenza atletica è stata fatta, i giocatori forse la pagano e per carburare ci mettono qualche partita, ma sono molto ottimista, la squadra può riprendersi dalla sfida con l'Atalanta in poi. Piano piano si sta arrivando a una forma completa. Ora serve un undici titolare ben definito.
In vista dell'Atalanta
Serve il risultato, anche l'Atalanta ne ha bisogno ovviamente. Ma in questo processo di crescita la Fiorentina deve fare una prestazione importante e so che il Franchi collaborerà molto.
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