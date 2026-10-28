Arnis Ademi è uno dei giovani più interessanti della Primavera viola, ed ha già nel proprio curriculum qualche convocazione con la prima squadra. Il difensore ha parlato così al sito Telegrafi:

"Potevo finire all'Atalanta. Nel 2025 loro e la Fiorentina mi avevano seguito con la Svizzera under 19. L'Atalanta aveva un accordo con lo Young Boys, ma la Fiorentina ha insistito. Dopo alcuni colloqui ho deciso di scegliere il progetto della Fiorentina. Per me è un'opportunità di crescita importante, e qui prevedevano per me un inserimento in prima squadra"

L'adattamento: "L’inizio della stagione è stato complicato da un problema muscolare che ha rallentato il mio inserimento nella nuova squadra. Nonostante le difficoltà, però, non ho mai smesso di lavorare con impegno e pazienza, cercando di dare sempre il massimo. Credo così di aver conquistato la possibilità di aggregarmi alla prima squadra. Gli allenamenti con i grandi sono molto diversi, sia per intensità sia per ritmo. È un’esperienza che mi sta aiutando a crescere e che mi spinge a migliorarmi ogni giorno, per farmi trovare pronto quando arriverà la mia occasione"