Massimo Orlando analizza la rimonta subita dalla Fiorentina nel match contro l'Inter di domenica

Redazione VN
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L'ex viola Massimo Orlando ha commentato ai microfoni di tuttomercatoweb.com la rimonta subita dalla Fiorentina a San Siro:

La Fiorentina ha fatto poco al di là di Jimenez. L'Inter ha questa grande forza mentale di non mollare mai e crederci sempre. E' la squadra più forte, si vede che Calhanoglu non è quello che conosciamo, anche Mkhitaryan ha fatto fatica, però ha soluzioni da inserire in corsa. Quando troverà la stabilità anche in difesa credo sia inarrivabile
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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