Per la Fiorentina la strada che porta a Tiago Gabriel si fa in salita. Nelle settimane scorse viola avevano avviato i primi contatti con l'agente del centrale portoghese per puntellare una difesa in chiara difficoltà, ma l'inserimento prepotente della Premier League rischia ora di scompaginare i piani.

Su di lui si sono infatti mossi Everton e Crystal Palace, inviando i propri osservatori al Via del Mare e facendo schizzare alle stelle la concorrenza internazionale. Forte del rinnovo di contratto fino al 2030 firmato di recente, il club salentino ha sparato alto, fissando la valutazione del giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Lo scrive tuttomercatoweb.com.