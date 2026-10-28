Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la sfortuna in casa Atalanta raggiunge la doppia cifra proprio alla vigilia della trasferta di Firenze. Con il problema muscolare accusato da Gianluca Scamacca al termine della gara contro il Frosinone, un risentimento ai flessori della coscia destra, salgono a ben dieci gli elementi indisponibili nella rosa di Maurizio Sarri. A lui si aggiunge Raoul Bellanova, che ha rimediato una distrazione di basso grado all'adduttore lungo della coscia sinistra: per lui si prefigura uno stop di 15-20 giorni, con il rientro slittato a dopo la sosta di novembre.

Sarri con le scelte contate: aggregati dall'Under 23 e rientri forzati

Un quadro clinico drammatico per il tecnico nerazzurro, costretto a presentarsi allo stadio Artemio Franchi con soli 13 giocatori di movimento appartenenti alla prima squadra, utilizzabili per effettuare al massimo tre sostituzioni (escluso il portiere). Per comporre la distinta Sarri attingerà a piene mani dai giovani dell'Under 23 e cercherà di portare a Firenze almeno Giorgio Scalvini e Kamaldeen Sulemana. Entrambi hanno svolto lavoro tra campo e palestra, ma il loro eventuale inserimento nella lista dei convocati servirà quasi soltanto per fare numero: per Scalvini occorrerà la massima cautela dopo il recente stop, mentre Sulemana avverte ancora i postumi di una preparazione estiva incompleta a causa dell'infortunio patito ad agosto.

I tempi dell'infermeria bergamasca

Il bollettino dell'infermeria orobica traccia un quadro a lungo termine che complica notevolmente la gestione dei prossimi impegni ravvicinati tra campionato e coppe. Per Franck Kessie e Sead Kolasinac il rientro non avverrà prima delle sfide contro Kairat o Monza, mentre su Giacomo Raspadori si applicherà una doppia cautela trattandosi di una ricaduta muscolare. Lavorano invece per tornare a disposizione direttamente dopo la sosta di novembre i difensori centrali Isak Hien e Odilon Kossounou, ai quali si aggiunge il terzo portiere Thomas Pompei, fermato da una frattura al dito della mano che lo terrà fuori fino a dicembre.