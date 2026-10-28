Piove sul bagnato in casa Atalanta in vista della sfida contro la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca non saranno a disposizione, aggravando ulteriormente l'emergenza con cui deve fare i conti Sarri.

Gli esami a cui si è sottoposto l'esterno hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in 15-20 giorni. Per Scamacca, invece, lo staff medico attenderà la prossima settimana per valutare meglio la situazione: l'attaccante salterà sicuramente sia la gara con la Fiorentina sia quella successiva contro il Parma.

Le assenze non finiscono qui. Sarri spera di recuperare Scalvini e Sulemana, che ieri hanno lavorato tra campo e palestra, mentre restano indisponibili Hien, Raspadori, Pompei, Kolasinac, Kossounou e Kessie. In attacco le scelte sono praticamente obbligate: alle spalle di Krstovic agiranno Elmas, De Ketelaere e Rowe, con Zalewski come unica alternativa offensiva.

Anche il futuro di Sarri passa dai risultati. Per il momento la società ha confermato la propria fiducia nell'allenatore, ma le prossime quattro partite saranno determinanti per valutare il percorso della squadra. Se i primi due impegni saranno già pesanti, le successive sfide contro Kairat e Monza potranno rappresentare lo spartiacque. La sosta offrirà poi l'occasione per un primo bilancio della nuova era: la convinzione sulla bontà del progetto resta, ma serviranno risposte convincenti sul campo.