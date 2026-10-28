Maurizio Sarri torna a Firenze da avversario, questa volta alla guida dell'Atalanta. Come ricostruisce il Corriere Fiorentino, il rapporto tra l'allenatore e la Fiorentina è fatto di apprezzamenti, contatti e occasioni mai concretizzate. Un intreccio che negli anni ha alimentato più volte l'ipotesi di un possibile approdo sulla panchina viola, senza però arrivare alla svolta decisiva.

Anche la scorsa estate, con Fabio Paratici coinvolto nelle scelte tecniche del club, il nome di Sarri era tornato d'attualità. In precedenza, il direttore sportivo aveva ricordato con parole positive lo scudetto conquistato insieme alla Juventus nel 2019-20. Un apprezzamento a cui il tecnico aveva risposto mostrando di aver gradito il riconoscimento.

Negli ultimi tempi i rapporti erano stati più tesi, ma mi fanno piacere le sue parole. Quello, con una squadra a fine ciclo, è stato uno scudetto molto sottovalutato.

Il legame con Firenze, però, va oltre i rapporti professionali. Sarri ha più volte raccontato la vicinanza ricevuta dalla tifoseria viola durante il periodo in cui era rimasto senza panchina.

L'accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell'anno in cui sono stato fermo la tifoseria viola è stata quella che mi è stata più vicina. Io sono cresciuto qui, in piazza Alberti, e forse mi sente come uno di loro; per quei mesi li ringrazierò sempre, anche se non dovessi mai avere la fortuna di allenare la Fiorentina.

Eppure, nonostante i corteggiamenti e le suggestioni, la possibilità di sedersi sulla panchina viola non si è mai concretizzata. Lo stesso Sarri, due estati fa, aveva raccontato di essere stato cercato dalla società, aggiungendo con ironia: "Qualche anno fa fui cercato dalla Fiorentina, ma ora l'unico modo per lavorare a Firenze sarebbe andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre".