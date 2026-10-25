Maurizio Sarri fa il punto sugli infortunati in vista della sfida contro la Fiorentina
VIDEO - Le reazioni social di Inter-Fiorentina: "Jimenez come van Bronckhorst"
Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro il Frosinone, ha parlato delle tante assenze dell'Atalanta. La Dea giovedì sarà impegnata nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina:
Sugli infortunati Scalvini ha cominciato a fare qualcosa sul campo, Sulemana sta bene però è stato fermo per tanto tempo che a livello di condizione fisica serve migliorare: sono due giocatori che a breve potrebbero essere utilizzti per qualche spezzone. Kessié avrà un controllo domani.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Pagelle VN - Viery e Valdepenas rovinano la prova di De Gea. Njie nullo
Radio e tv
Vanoli: "Abbiamo fatto una grande gara. Vi spiego i cambi di Jimenez e Mastantuono"
Conferenze stampa
Vanoli (conf): "Mi dispiace dover fare da psicologo a gente importante come Beto"
Esclusive
La legge di San Siro... ma che ci faceva Valdepenas su Thuram?
Radio e tv
De Gea a Sky: "Abbiamo buttato via 3 punti. Così è veramente dura"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti