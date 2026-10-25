Maurizio Sarri fa il punto sugli infortunati in vista della sfida contro la Fiorentina

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro il Frosinone, ha parlato delle tante assenze dell'Atalanta. La Dea giovedì sarà impegnata nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina:

Sugli infortunati Scalvini ha cominciato a fare qualcosa sul campo, Sulemana sta bene però è stato fermo per tanto tempo che a livello di condizione fisica serve migliorare: sono due giocatori che a breve potrebbero essere utilizzti per qualche spezzone. Kessié avrà un controllo domani.
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