Nella gara contro l'Inter il difensore Marin Pongracic è uscito a partita in corso a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto è subentrato Viery, ma le condizioni del croato hanno subito destato preoccupazione.

La Fiorentina, attraverso una nota, ha reso nota l'entità dell'infortunio:

ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.