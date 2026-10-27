La Fiorentina ha reso nota l'entità dell'infortunio di Marin Pongracic
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Nella gara contro l'Inter il difensore Marin Pongracic è uscito a partita in corso a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto è subentrato Viery, ma le condizioni del croato hanno subito destato preoccupazione.
La Fiorentina, attraverso una nota, ha reso nota l'entità dell'infortunio:
ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.
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