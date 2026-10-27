La Fiorentina è tornata subito al lavoro dopo la sconfitta contro l’Inter: giovedì sera i viola ospiteranno l’Atalanta al Franchi. Ieri al Viola Park seduta di scarico per chi ha giocato a San Siro e allenamento più intenso per gli altri. Vanoli ha pochi giorni per preparare la partita, con l’infermeria che continua a condizionare soprattutto la difesa.

L’attenzione è concentrata su Marin Pongracic, uscito nel secondo tempo contro l’Inter per un problema ai flessori. Oggi il croato si sottoporrà agli accertamenti strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma il suo impiego contro l’Atalanta è da escludere.

Proseguono il lavoro differenziato anche Luca Ranieri e Arthur Atta, con poche possibilità di tornare a disposizione già giovedì. Vanoli dovrà quindi ridisegnare la retroguardia: la coppia centrale sarà composta da Dragusin e Viery, una scelta praticamente obbligata dalle assenze. Lo scrive la Nazione.