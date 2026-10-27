L'opinionista punta il dito sulla gestione societaria della Fiorentina: "Scelte estive completamente sbagliate"
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Antonio Cassano ha parlato di Fiorentina durante l'ultima puntata di Viva El Futbol su youtube. L'ex fantasista punta il dito su Paratici e la dirigenza viola:
Il problema della Fiorentina è alla base, se tu dopo 3 partite mandi via l'allenatore significa che stai sconfessando tutte le scelte estive. A me Vanoli non piace, però... Prima la colpa era di Pradè, adesso c'è Paratici che ha sbagliato la scelta dell'allenatore, ha sbagliato tanti acquisti spendendo un sacco di soldi. Quindi diamo pure la colpa ai giocatori, alcuni sono improponibili, ma le responsabilità maggiori sono della società.
Cassano si è poi soffermato sui singoli, in particolare sulla costruzione dell'attacco:
Pellegrino sta facendo male, Beto non so perchè sia stato preso per una squadra che fa il 4-3-3. L'unico che può spostare gli equilibri è Mastantuono e gli dovresti costruire la squadra intorno, ha un talento incredibile ma non lo stanno mettendo nelle condizioni giuste. Potrebbero fare un 4-4-2 storto facendolo stare più vicino a Pellegrino senza troppi compiti difensivi. Non lo stanno facendo esprimere.
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