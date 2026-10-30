Diceva Cruyff: “Giocare a calcio è molto semplice, ma giocare un calcio semplice è la cosa più difficile che ci sia”. Potremmo prendere questa frase e, con tutto il rispetto per il Maestro, riadattarla in salsa viola. Della serie: “Allenare è semplice, ma fare le scelte semplici è la cosa più difficile che ci sia”. E sia chiaro. Chi scrive era e resta convinto che quello del mister in realtà sia un mestiere complesso (parecchio complesso) e che oggi come oggi avere un tecnico di livello e capace di incidere sia molto ma molto più determinante di quanto non lo fosse in passato. Basta darsi un'occhiata attorno (vi dice niente la parola Frosinone?) per accorgersene.

Dentro i migliori

Di nuovo la paura

Fagioli, sveglia

E i centravanti?

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Son partito da qua perché in un avvio di stagione tremendamente complesso e con una squadra ancora alla ricerca di se stessa. Banalità che più banalità non esiste eppure, a Firenze, ci piace complicarci la vita. Ecco quindi le discussioni su(“E' egoista e pensa solo a se stesso, dicono...”) oppure, e così veniamo a Vanoli, l'inspiegabile gestione di. Uno che la Fiorentina ha strappato alla concorrenza di mezza Europa (Napoli compreso) ma che, in quanto, in questo scorcio di stagione è rimasto quasi sempre a guardare. Qualche spezzone di partita, un tempo da trequartista (torniamo alla voglia di complicarsi l'esistenza da soli) a Marassi e poi via. A sedere per 90' col Como, idem con l'Inter.L'ivoriano nel secondo tempo della gara con l'Atalanta. La presenza, la capacità di fare (bene) le cose semplici (si torna sempre lì),Vecchio vizio duro a morire, che tanti punti era costato lo scorso anno e che sta puntualmente ripresentando il conto. La sensazione (purtroppo) è che dopo essersi presentato con tanto entusiasmo e con la voglia di proporre qualcosa di diverso, Vanoli sia tornato a dodici mesi fa: timoroso, impaurito dai risultati e dalla classifica.La Fiorentina è stata costruita per giocare e aggredire, e dev'essere messa nelle condizioni di farlo.Come? Mollando le briglie e mettendo da parte la prudenza. Vale per l'atteggiamento, e per la scelta degli uomini. Certo, ciò non significa tapparsi gli occhi.Il rischio altrimenti è che chi dice che questo sia il suo destino (giocare) abbia ragione. Ho sempre detto che vorrei vederlo sempre in campo assieme ad Oulai e (quando sarà pronto) e Atta ma Nicolò decida cosa vuole essere. Un punto di riferimento capace di far la differenza o uno dei tanti incompiuti? Il momento è ora. Magari da mezzala, con Christ davanti alla difesa. Altrimenti, per quanto si è visto ieri sera, deve valere il discorso fatto da Vanoli.Chiudo sull'aspetto che più mi preoccupa: il. Detto che i fatti stanno dandoe non calcia mai in porta (colpa non solo sua, ovviamente, ma anche di come non viene servito),(qualcuno mi spiega il senso di metterlo al 90'?). Spero vivamente che i due mi possano sbugiardare alla svelta insomma, ma. Sarebbe un grosso problema, le cui responsabilità cadrebbero ovviamente sulle spalle di Paratici. Lo stesso però che ha portato Mastantuono e Oulai, Jimenez, Njie e Atta. Giusto per dire (anzi, ribadire) che quando si parla di calcio e di persone bisogna sempre mantenere un po' di equilibrio.