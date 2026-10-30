Atta salta il Sassuolo per un sovraccarico all'addome, ma lo staff viola punta a recuperarlo
Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla
Arthur Atta è ormai lontano dal campo dalla sfida contro il Napoli disputata oltre un mese fa, m potrebbe viaggiare verso il rientro. Il centrocampista è infatti ancora alle prese con il sovraccarico funzionale all'addome che lo costringerà ai box per la trasferta di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma potrebbero esserci novità in tal senso.
Nonostante l'assenza imminente, filtra un cauto ottimismo per la gara successiva contro la Juventus. Lo staff medico continua a monitorare le sue condizioni giorno per giorno per valutare i reali tempi di recupero e stilare il programma di rientro.
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