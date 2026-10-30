Ha senso inserire un giocatore al 91'?
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la prestazione della Fiorentina contro l'Atalanta:
Un pareggio vivo tra due squadre dotate di buona tecnica ma anche di difese maledettamente fragili. La Fiorentina ci mette coraggio e volontà, ma continua a offrire quella sensazione di leggerezza raccontata alla perfezione da una classifica che è un mezzo incubo e dai 21 gol subiti in 9 giornate. Le belle notizie le regalano Jimenez, un cavallo matto e risorsa preziosa in fase offensiva, il solito Mastantuono (garra e giocate preziose) e un Joao Mario schierato a sinistra, protagonista sulla fascia. Poi c’è Njie, che segna e ce la mette tutta. Bravo anche De Gea. A conti fatti una prestazione sufficiente, che però sposta poco o niente in classifica. E comunque i difetti restano, compreso un centravanti di questo nome che ancora non c’è. Inspiegabile l’ingresso di Pedro Goncalves al novantesimo. Una vera umiliazione. Infine: Fagioli invisibile. Oulai cambia poco, ma almeno corre il doppio. Come dire: la sofferenza continua.
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