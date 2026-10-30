VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai

Il 2-2 con l’Atalanta permette alla Fiorentina di evitare un nuovo crollo emotivo, ma la lascia in zona retrocessione, ancora condizionata dalla propria fragilità. Carattere e voglia di reagire non mancano, però risultati e classifica alimentano le preoccupazioni: servirebbe una vittoria, che in casa manca da 200 giorni, per sbloccarsi ed evitare di rivivere le difficoltà della scorsa stagione. Alla ricerca di equilibrio, Vanoli schiera Joao Mario a sinistra, tornando a una soluzione già adottata da Grosso: un destro su quella fascia per contrastare gli attacchi nerazzurri nei mezzi spazi, capace anche di contribuire in avanti.

Nonostante la pressione del risultato su entrambe, la partita parte aperta soprattutto grazie ai viola. Joao Mario e Brescianini convincono, mentre Mastantuono, pur confusionario, crea pericoli e impegna Carnesecchi dopo un tentativo fuori di Pellegrino. Restano però evidenti le insicurezze difensive: all’Atalanta basta avvicinarsi alla trequarti per mettere in difficoltà la Fiorentina. Una brutta palla persa da Ndour e Fagioli favorisce lo 0-1 di De Ketelaere, poi De Gea evita subito il raddoppio di Krstovic, tenendo aperta la gara. All’intervallo Fagioli lascia il posto a Oulai.

Nella ripresa la Fiorentina ribalta il risultato nel giro di un quarto d’ora: Njie pareggia su uno splendido cross di Jimenez, sempre più determinante, poi Joao Mario firma il vantaggio anche con un pizzico di fortuna. Ancora una volta, però, i viola non riescono a proteggersi: arretrano di venti metri per difendere il risultato e concedono il 2-2. Un pareggio giudicato giusto per quanto visto in campo, ma di scarsa utilità per la classifica e insufficiente a risolvere i problemi della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.