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TOP&FLOP

JOAO MARIO 7,5: Azzeccata la scelta di Vanoli di schierarlo sulla sinistra. È uno dei giocatori più pericolosi della Fiorentina, con diversi tiri da fuori. Per la prima volta in stagione, la dea bendata vuole bene alla Fiorentina e accompagna uno dei suoi tanti tiri alle spalle di Carnesecchi. Una bella sorpresa.

FAGIOLI 4,5: Lento, prevedibile e discontinuo. Anche con Fagioli si è arrivati al limite della sopportazione. La Fiorentina non gira e lui non fa nulla per accendere il motore. Anche il Franchi se ne accorge e rumoreggia: urgono riflessioni sul futuro di questo centrocampista. Che, non a caso, era stato messo sul mercato. Bocciato dopo 45'.

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