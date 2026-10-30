Prima di tutto c'è da essere contenti di poter scrivere di un punto. Purtroppo versiamo in queste condizioni, c'è poco da fare. E se siamo contenti di poter finalmente scrivere di un punto conquistato, tanto del merito va a quella parata di De Gea sul colpo di testa di Krstovic che sarebbe stato il 2-0, l'ennesimo secondo gol in rapida successione preso dalla Fiorentina in questa stagione. Dopo alcune incertezze, David ha reagito a San Siro e questa volta ha messo i guantoni sulla reazione dei compagni e, soprattutto, di Vanoli, che ha deciso di buttar dentro nuovamente Oulai e ne ha raccolto una prova sì ancora non levigata, ma sufficiente a smuovere le cose.

Riecco Joao e Oulai

Il puzzle Gonçalves

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Se l'ivoriano debba soppiantare Fagioli o meno è un tema che lasciamo volentieri alle prossime settimane, ci limitiamo a rallegrarci del fatto che siache sembrava già etichettato come "da rispedire al mittente" dopo essere stato accantonato. Questi due giocatori hanno delle pecche, senza alcun dubbio:. Eccoli qua, uno con un ingresso incisivo e l'altro in gol. Non vuol dire che sarà sempre così, bensì che ci sono momenti in cui questa Fiorentina non solo può, ma deve fare affidamento su di loro.Ed è. Quale situazione permetterà di rivedere il portoghese in campo per un tempo superiore alla manciata di minuti?Oppure sarà il coraggio, abbinato magari ad uno stato di forma accettabile? Risolvere un puzzle non è semplice, ma a volte una delle soluzioni arriva per necessità, com'è stato per gli altri due. Altrimenti il rischio è quello di trovarla troppo tardi.