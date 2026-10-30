Pellegrino è il simbolo di questa sterilità, poco incisivo e incapace di dare consistenza all’attacco

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai

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Il pareggio tra Fiorentina e Atalanta conferma le difficoltà di entrambe e soddisfa maggiormente Sarri, arrivato a Firenze con numerose assenze e messo in difficoltà nella ripresa. La classifica dei nerazzurri resta però deludente: appena 11 punti, che valgono la peggior partenza degli ultimi otto anni e certificano la distanza tra aspettative e risultati.

Vanoli può apprezzare la rabbia e la voglia di reagire della Fiorentina, ma deve fare i conti con una pesante imprecisione offensiva: i 21 tiri fuori bersaglio rappresentano un limite concreto. Pellegrino è il simbolo di questa sterilità, poco incisivo e incapace di dare consistenza all’attacco.

FIORENTINA VS ATALANTA

Alle difficoltà realizzative si aggiunge una fragilità difensiva, accentuata dalle assenze, che impedisce ai viola di gestire il vantaggio. Il facile accesso al gol del 2-2 concesso a Zalewski spegne la speranza di ritrovare una vittoria casalinga che manca da sei mesi. Per uscire dalla zona retrocessione, la Fiorentina deve imparare a proteggersi e a difendere i risultati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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