La Fiorentina pareggia 2-2 con l’Atalanta al termine di una gara tra segnali di reazione e problemi ancora irrisolti, soprattutto nella concretezza offensiva e nei movimenti difensivi. I viola partono bene, pressando alto con Njie e Brescianini e cercando la porta con Pellegrino, Jimenez e Joao Mario. Mastantuono si rende pericoloso con una percussione e una girata dopo uno scambio con Jimenez, mentre Carnesecchi salva di piede su una conclusione dalla distanza di Ndour. L’Atalanta cresce grazie a Zappacosta e De Ketelaere, con Gaetano che prova a inserirsi senza precisione.

Nel finale del primo tempo gli ospiti passano: Gaetano recupera palla e serve Zalewski, autore dell’assist per De Ketelaere, che si inserisce negli spazi lasciati dalla difesa viola e segna. Un minuto dopo De Gea evita il raddoppio con un intervento decisivo sul colpo di testa di Krstovic. All’intervallo Vanoli sostituisce uno spento Fagioli con Oulai e nella ripresa la Fiorentina reagisce: Njie pareggia di testa su un ottimo cross di Jimenez, poi Joao Mario completa la rimonta con un’azione personale, dribbling e conclusione vincente.

La Fiorentina reclama quindi un rigore per un tocco di braccio di Obric, ma il Var non interviene e sulla ripartenza Zalewski firma il 2-2 con un rasoterra che attraversa una difesa nuovamente troppo aperta. Nel finale serve ancora De Gea per respingere una conclusione di De Ketelaere e salvare il risultato. Arriva così un punto che può rappresentare un primo passo verso la ripartenza, ma lascia aperti gli interrogativi sulle fragilità tattiche e sulla capacità dei viola di gestire la partita. Lo scrive la Nazione.