Oulai ha fatto vedere parte del suo repertorio contro l'Atalanta, ma Galli nota una criticità nel centrocampo della Fiorentina

Redazione VN
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L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a RTV38 analizzando il momento viola dopo il 2-2 contro l'Atalanta:

Ad oggi abbiamo visto poco di quello che può sembrare una squadra organizzata, soprattutto a livello difensivo dove c'è molta confusione e si prendono gol troppo facili. Occorre più furore agonistico, se non sfrutti in un momento come questo le difficoltà di un avversario dimezzato dagli infortuni si fa dura.

Singoli

Mastantuono si è preso la responsabilità di risolvere le cose, ma non può farlo da solo: si gioca in undici, serve maggior unità d'intenti e impegno da parte di tutti. Fagioli ha grande qualità, ha personalità ma non è un leader: in una squadra organizzata e di livello superiore come l'Italia rende al meglio, così come Ndour con l'Under 21. Oulai? È un regista di movimento, se vuoi sfruttare le sue caratteristiche devi saperlo integrare bene nel centrocampo. In nazionale ha accanto Kessiè, un centrocampista di grande personalità. Un ragazzo di 20 anni, che si trova in un centrocampo giovane, accanto a Ndour che è praticamente un coetaneo, Brescianini che è un soldatino, e Fagioli che come detto ha poca leadership... Serve qualcuno che guidi il reparto.
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