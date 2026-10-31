In vista della partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia di lunedì, la Fiorentina sta continuando ad allenarsi, in vista della rifinitura di domani e le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa. La difesa con il Sassuolo dovrebbe, secondo l'analisi di Radio Bruno durante il Pentasport, rimanere la stessa, con Ranieri che sta continuando a lavorare a parte. Atta, invece, tornerà tra i convocati per la partita al Franchi contro la Juventus. A centrocampo, invece, lunedì grosse chance dal 1' per Oulai al posto di Fagioli.

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