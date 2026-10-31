Cassano critica la Fiorentina dopo il pareggio con l'Atalanta: nel mirino la prestazione viola, gli investimenti e la classifica.
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
Il pareggio contro l'Atalanta non ha convinto Antonio Cassano. Nel corso dell'ultima puntata del podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante ha espresso un giudizio particolarmente critico sulla prova della Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni interpreti e sulle prospettive delle due squadre in questa stagione.
Fiorentina e Atalanta? Ho visto davvero poca roba. Njie ogni tanto ha avuto qualche strappo interessante, ma spesso sbaglia la scelta decisiva e l'ultima giocata, al netto del gol di stasera. Mastantuono mi piace molto, ma penso che De Ketelaere sia ancora un gradino sopra. In generale, la partita non mi ha lasciato niente: la Fiorentina mi è sembrata spaesata, impaurita e confusionaria. L'Atalanta, invece, era più organizzata, ma poco concreta. Ho la sensazione che per entrambe sarà una stagione anonima.
Soldi spesi per niente
Non ci si aspettava certamente di vedere la Fiorentina nelle zone basse della classifica. Adesso c'è un'altra partita complicata contro il Sassuolo. Sono anni che i viola investono tanti soldi senza ottenere i risultati sperati. Anche contro un'Atalanta che, da quando è andato via Gasperini, è cambiata molto, pur riconoscendo il grande lavoro fatto da Palladino nella scorsa stagione, la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra senza capo né coda.
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