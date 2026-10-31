Il pareggio contro l'Atalanta non ha convinto Antonio Cassano. Nel corso dell'ultima puntata del podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante ha espresso un giudizio particolarmente critico sulla prova della Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni interpreti e sulle prospettive delle due squadre in questa stagione.

Fiorentina e Atalanta? Ho visto davvero poca roba. Njie ogni tanto ha avuto qualche strappo interessante, ma spesso sbaglia la scelta decisiva e l'ultima giocata, al netto del gol di stasera. Mastantuono mi piace molto, ma penso che De Ketelaere sia ancora un gradino sopra. In generale, la partita non mi ha lasciato niente: la Fiorentina mi è sembrata spaesata, impaurita e confusionaria. L'Atalanta, invece, era più organizzata, ma poco concreta. Ho la sensazione che per entrambe sarà una stagione anonima.