L'analisi dell'esperto sul momento della Fiorentina
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Il match analyst, Michele Tossani, è stato intervistato da Il Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Sì, sono d'accordo che questa squadra ha problemi in tutti i reparti. Questa squadra non può difendere bassa e lo ha dimostrato. All'inizio c'è stato qualcosa davanti, nei singoli, ma adesso emerge il fatto che dietro viene spesso trafitta e davanti spreca. Devono essere riviste alcune scelte di come viene servito l'attaccante e come viene messa in campo la squadra.
In vista del Sassuolo
La Fiorentina deve assolutamente prendere in mano il pallino del gioco, cosa che rientra pienamente nelle sue caratteristiche, visto che non sà difendere. Sassuolo che poi in difesa sta vivendo gli stessi problemi. Deve attaccare, tanto, e creare di più visto che non riesce a concretizzare con 2/3 occasioni a disposizione. Anche dal Sassuolo di Aquilani son rimasto deluso, sta soffrendo tanto. La squadra sembra sempre in balia degli eventi.
Su Oulai, Fagioli, Atta e tutto il centrocampo viola
Fagioli lo reputo uno dei migliori, se non il migliore della Fiorentina. Oulai lo può sostituire, vediamo cosa fa. Ma io credo che questa squadra, con queste caratteristiche, deve attaccare e per farlo ha bisogno di due palleggiatori. Non sono d'accordo con Vanoli: Brescianini e Ndour non devono stare insieme in campo, o uno o l'altro. Questa squadra deve tenere palla. Può avere un incursone, ma gli altri due devono saper palleggiare e anche molto bene.
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