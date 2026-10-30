Le ultime indicazioni (fonte TMW) da Sassuolo in vista della gara interna contro la Fiorentina di Paolo Vanoli
Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla
In vista del posticipo di lunedì contro la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani punta a ridisegnare la squadra. Il possibile rientro dal primo minuto di Jay Idzes al centro della difesa va esattamente in questa direzione, offrendo punti di riferimento importanti alla retroguarda neroverde.
Le scelte in difesa e in mediana
Senza lo squalificato Thorstvedt, il reparto di centrocampo vedrà la cabina di regia affidata all'esperienza di Nemanja Matić. Ai lati del serbo salgono le quotazioni di Sulemana e Adzic, chiamati a garantire l'equilibrio e la protezione necessari dopo le difficoltà emerse nelle recenti uscite.
Sulle corsie esterne, Van Der Brempt insidia Cinquegrano per una maglia a destra, mentre sulla fascia opposta Doig mantiene i favori del pronostico su Obrador. Per quanto riguarda il compagno di reparto di Idzes al centro, Ćaleta-Car parte in pole position, ma restano aperte le opzioni legate a Walukiewicz, Odenthal e Candé.
Il ballottaggio in avanti
Nel reparto offensivo, Aquilani orienta le proprie scelte verso la continuità confermando il tridente composto da Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté. Resta tuttavia aperto il ballottaggio sulla fascia destra, dove Volpato continua a insidiare il capitano per una maglia da titolare in vista della sfida del Mapei Stadium.
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