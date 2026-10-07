Alzi la mano chi avrebbe mai scommesso anche un solo centesimo su Cher Ndour e, più che altro, sul fatto che avrebbe avuto una crescita simile. E sia chiaro. Il parametro non è e non può essere il gol (folle) segnato l'altra sera con l'Under 21. Il parametro sta nelle prestazioni o, comunque, in un rendimento magari difficile da comprendere agli occhi di critica e tifosi (me per primo) ma evidentemente elevatissimo per i tanti allenatori che, via via, ne hanno fatto o ne stanno facendo un intoccabile delle loro formazioni. Valeva spesso per Palladino, magari un po' meno per Pioli, così come per Grosso, Vanoli e Silvio Baldini. Non solo. In estate infatti Allegri lo avrebbe voluto volentieri a Napoli, mentre la Juventus da mesi pensa di portarlo a Torino per farne tassello importante di un rinnovato nucleo italiano. Senza ironia: meglio fidarsi di loro (degli allenatori, intendo) che dei nostri occhi inevitabilmente più superficiali.

Paratici, ma prima di lui Pradè

Pane per Vanoli

Vanno tenuti

Torniamo al punto di partenza, però. Chi avrebbe alzato quella mano? Di sicuro lo avrebbe fatto Fabio. Folgorato a tal punto dal potenziale di questo ragazzo da farne. Poteva partire De Gea, sarebbe partito Fagioli in caso di proposta all'altezza, è partito Kean (e con lui tanti altri) ma. Ennesima dimostrazione (fatti alla mano) di come il diesse della Fiorentina abbia una sensibilità quasi unica nel riconoscere il valore (magari nascosto) di un calciatore. Prima ancora dell'attuale direttore sportivo però,. E quale è giusto e doveroso fareAveva evidentemente ragione lui e oggi, i viola, si ritrovano in mano un centrocampista da nazionale e una potenziale mega plusvalenza. E poi, ovviamente, avrebbero alzato la mano (quasi) tutti gli allenatori di cui parlavamo prima.Applausi a Cher, quindi, e. Un caso, il suo, che può e deve valere come. Una squadra e una società che hanno deciso di puntare sui giovani con i quali, si sa, servono coraggio, visione e (più che altro) pazienza. Per questo oggi, è giusto porsi nella giusta maniera quando si valutano i tantissimi talenti che si ritrova in mano Paolo Vanoli.. A proposito.. Ha lavorato con i ragazzi all'inizio della carriera, e sotto le sue mani sono cresciuti a vista d''occhio Ranieri, Fagioli, Parisi, ovviamente Ndour, mentre al Toro era stato lui a lanciare Njie. Fidiamoci di lui, quindi, anche se tutti (io in primis) hanno fretta per esempio di vedere Oulai.L'importante, e qua torniamo all'esempio Ndour, èEvitando, tanto per restare a temi affrontati in questi giorni, errori come quelli fatti con. Altrimenti un progetto tecnico tanto complesso quanto super affascinante diventerebbe niente altro che un piano finanziario.