Un suggerimento urlando dalla tribuna, reiterato più volte, che alla fine ha fatto perdere la pazienza a Gian Piero Gasperini. Nel corso della sfida disputata sabato al Tardini tra Parma e Roma, si è svolto un siparietto che sta facendo rapidamente il giro dei social network. L'episodio si è verificato all'inizio del secondo tempo, subito dopo il momentaneo pareggio firmato dal crociato Elphege, prima che i giallorossi prendessero il largo con una pioggia di gol. Nel mirino del sostenitore romanista era finito l'esterno argentino Nahuel Molina, autore dell'errore insieme a Balerdi in occasione del gol dei padroni di casa.

La reazione del mister: "Vieni qua tu al posto mio, e basta!"

I suggerimenti non richiesti dal settore tribuna si sono fatti via via più pressanti e rumorosi. "Ma come si fa? Mister, fai scaldare Ghilardi e fai uscire Molina. Gian Piero, leva Molina!", ha urlato il tifoso alla prima incertezza, per poi ribadire al successivo pallone perso dall'argentino: "Ma me lo levi? Dai, metti Ghilardi! Che cosa aspetti?". A quel punto Gasperini ha deciso di reagire: il tecnico della Roma si è girato stizzito verso gli spalti e ha affrontato a muso duro lo spettatore, indicando la panchina: "Vieni te qui, no? E basta...". Una risposta decisa che ha strappato gli applausi di approvazione sia dei tifosi giallorossi sia di quelli parmensi presenti nelle vicinanze.

Gasp difende Molina fino all'84': la gestione del campo gli dà ragione

Nonostante la contestazione mirata dei sostenitori, Gasperini ha voluto fare scudo attorno al proprio giocatore per proteggerlo dopo la disattenzione difensiva. Molina è infatti rimasto in campo fino al minuto 84, accompagnando la squadra nella reazione che ha travolto gli emiliani e regalato una rotonda vittoria alla Roma. Una scelta di personalità e di gestione dello spogliatoio da parte dell'allenatore piemontese, che ha sbarrato la strada all'ingerenza della tribuna trovando l'ennesima conferma del campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport