Batistuta, Toni, Vlahovic: i record dei centravanti viola che resistono ancora

Undici giornate di fila in gol: il primato di Batistuta che nessuno ha mai superato

Undici partite, tredici gol. È il conto con cui Gabriel Omar Batistuta aprì l'autunno del 1994, quando la Fiorentina era appena tornata in Serie A dopo un anno di purgatorio. Più di trent'anni dopo, quella striscia è ancora il primato del campionato. E non è l'unico numero viola rimasto in piedi. Con Batigol ci sono Luca Toni e Dusan Vlahovic, tre centravanti diversissimi che hanno lasciato a Firenze cifre con cui la Serie A fa ancora i conti.Si comincia ile ci si ferma soltanto il. In mezzo, undici partite consecutive con almeno un gol, tredici reti in tutto, con Claudio Ranieri in panchina. Il Guinness dei primati la registra come la sequenza di partite a segno più lunga nella storia della Serie A.

Altri ci sono arrivati, nessuno è andato oltre. Fabio Quagliarella l'ha eguagliata nel gennaio 2019 con la doppietta su rigore all'Udinese, a 36 anni. Cristiano Ronaldo l'ha raggiunta nel febbraio 2020 a Ferrara, contro la Spal. Undici, però, resta il tetto. E quella stagione Batistuta la chiuse da capocannoniere, con 26 gol.

I 31 gol di Toni nel 2005-06: in Serie A nessuno andava oltre i 30 dal 1958

Un decennio abbondante più tardi tocca a un ragazzone di Pavullo arrivato dal Palermo. Con Prandelli in panchina,, e per trovare qualcuno sopra i 30 in Serie A bisogna tornare ad Antonio Angelillo e all'Inter del 1958-59. Quei gol gli valgono anche la, davanti a Thierry Henry. Oggi una corsa così si seguirebbe anche sulle lavagne dei bookmaker, che quotano il capocannoniere da agosto e il marcatore a ogni giornata. Sul calcio le opzioni di giocata vanno da circa 200 a oltre mille a seconda dell'operatore: è uno dei numeri da guardare per capire, insieme al payout e all'ampiezza del palinsesto.

Nel 2006, però, Toni non aveva bisogno di lavagne per far capire chi fosse. Segnava di destro, di sinistro e sempre più spesso di testa, e soprattutto segnava sempre. Bastò una stagione perché Firenze lo mettesse accanto a Batistuta.

Il 2021 di Vlahovic: 33 gol in un anno solare, come Ronaldo e Sivori

Il terzo record è il più recente e si conta col calendario, non con la stagione. Tra gennaio e dicembre 2021, la stessa cifra di Cristiano Ronaldo nel 2020 e di Omar Sivori nel 1961. Meglio di loro, nella storia del campionato, hanno fatto soltanto in due: Felice Borel con 41 reti nel 1933 e Gunnar Nordahl con 36 nel 1950.

Il serbo ci arriva a 21 anni, poche settimane prima del trasferimento alla Juventus di fine gennaio 2022, con una regolarità che a Firenze avevano già visto. Pantaleo Corvino, che nel 2005 aveva speso 10 milioni per portare Toni dal Palermo, racconta che prima della prima partita il centravanti lo tranquillizzò così: “Direttore, stai tranquillino, che quest'anno ti faccio divertire”. Poi ne fece 31.

Tre centravanti, tre modi di segnare: cosa raccontano i numeri

Messi in fila, i tre primati dicono cose diverse. Quello di Batistuta è un record di: undici giornate senza un passaggio a vuoto. Quello di Toni è un record di, una stagione intera tenuta sopra un ritmo che il campionato non vedeva da quasi cinquant'anni. Quello di Vlahovic è un record di, dodici mesi in cui ogni pallone in area sembrava destinato a finire in rete.

Anche i profili erano lontani. Toni viveva in area di rigore e col tempo era diventato molto forte di testa, e ancora oggi lo rivendica: “l'attaccante deve stare in area di rigore, non scherziamo”. Vlahovic attaccava la profondità e cercava la porta con il sinistro. Batistuta, invece, era qualcosa di più completo: veniva a prendersi il pallone e, se trovava spazio, calciava da lontano.

Il filo che li lega è la maglia: tutti e tre questi primati sono nati con il viola addosso.