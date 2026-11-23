Dario Dainelli, ex difensore e capitano della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole sulla difesa e su Dragusin:

«Con Alberto c’è un legame fortissimo, e se non l’ho seguito a Parma dopo le esperienze col Genoa e col Pisa è solo perché in questi mesi avevo bisogno di star vicino a casa sia per i miei figli sia per lanciare le nuove attività della cantina e degli agriturismi. Lui lo sapeva e ha capito».

Immagino che il tempo per seguire il calcio comunque non manchi…

«Assolutamente. Appena posso vado allo stadio. Sono stato un paio di volte a Parma, ma anche la Fiorentina la seguo con grande attenzione. Son stato a vederla a Reggio Emilia ed ero allo stadio contro la Juventus».

E che idea si è fatto vedendo da vicino i viola? Come si spiega tutte queste difficoltà?

«È vero che per il secondo anno consecutivo si partiva con tanto entusiasmo e che poi il campo ha dato risposte diverse, e forse una parte della spiegazione sta proprio lì. Nel peso delle aspettative e del ricordo del campionato scorso».

Non vede dei difetti strutturali? Si parla tanto della mancanza di un paio di giocatori di esperienza.

«Col senno di poi è facile. La verità è che una squadra così giovane, partendo bene, magari avrebbe preso il volo sulle ali dell’entusiasmo. Partire male invece le ha messo addosso tanta pressione, l’ha costretta a rincorrere e sì, forse in certi momenti qualcuno con un po’ di vissuto in più può aiutare, ma sono sicuro che ci sono tutte le possibilità per venirne fuori».

La fase difensiva, però, è un problema. Non manca un Dainelli là dietro?

«Vale quanto detto prima. E poi ormai non si può parlare solo di un reparto o solo di un difensore. Il calcio è cambiato, ma una cosa la voglio dire».

Prego.

«Ho allenato Dragusin al Genoa e vi garantisco che è un calciatore forte. Ma forte sul serio. Ha tutto. Applicazione, forza fisica, cattiveria».

Resta il fatto, però, che da anni a Firenze non si riesca a ottenere quello che tutti sperano e si fatica a creare quel clima che caratterizzava la sua Fiorentina. Come mai?

«È cambiato il mondo. Ora ci sono i social e poi i ragazzi stanno anche molto più attenti dal punto di vista professionale. Questo è un bene, ovviamente, ma li porta a vivere meno la città e quel clima di cui parlava lei si crea solo se c’è un contatto diretto con la gente, andando in giro».