La Fiorentina riparte da Monza con la difesa ancora da registrare. I progressi di alcuni singoli e reparti e l’ampia scelta di Vanoli tra centrocampo e attacco fanno da contraltare ai 25 gol subiti, due dei quali contro la Juventus nell’ultima partita prima della sosta. Il tecnico vuole evitare un’altra prova come quella di Genova e dovrà fare i conti con Gustavo Varela, secondo nella classifica marcatori con 9 reti, più della metà delle 17 segnate dalla squadra di Juric. La retroguardia viola ha già incassato le triplette di Malen, capocannoniere con 12 gol, e Raimondo, terzo a quota 8. Hanno segnato anche Thuram e Osmajic, entrambi a quota 6, mentre tra i primi sei bomber soltanto l’atalantino Krstovic è rimasto a secco contro la Fiorentina.

Varela, classe 2005 nato a Lisbona e con doppio passaporto portoghese e capoverdiano, è arrivato a Monza dal Benfica per 3,5 milioni dopo il prestito al Gil Vicente. Figlio del calciatore Fernando Varela, che aveva appena 17 anni quando è diventato padre, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona e ha giocato nel PAOK Salonicco, club in cui ha militato anche il padre. Lo ha poi affrontato da avversario in Portogallo ai tempi del Benfica B. Al primo anno in Italia ha già segnato anche contro Inter e Napoli, attirando l’interesse di diversi club di Serie A. Tra campionato e Coppa Italia ha trovato la rete di destro, di sinistro e di testa, oltre che dal dischetto e con un tap-in sotto porta.

Per fermarlo, Vanoli dovrebbe rilanciare Luca Ranieri al fianco di Radu Dragusin, dopo aver dato fiducia a Viery nelle ultime partite. L’ex capitano ha saltato quattro gare per un problema al piede ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Juventus. Ora è pienamente recuperato e può riscattare la prova di Genova, ultima delle sue quattro presenze stagionali, nelle quali la Fiorentina ha incassato complessivamente nove gol contro Roma, Venezia, Napoli e Genoa. Anche il Monza ha subito 25 reti, ma davanti può contare su uno degli attaccanti più prolifici del campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.