Rimangono a Firenze sia Parisi che Pongracic
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Arthur Atta torna tra i convocati della Fiorentina per la trasferta contro il Monza. Il centrocampista francese rientra a disposizione di Paolo Vanoli dopo lo stop per un sovraccarico addominale.
Nell’elenco per la gara dell’U-Power Stadium figurano anche Cher Ndour e Alieu Njie. Mentre in difesa restano fuori Parisi e Pongračić.
I 22 convocati della Fiorentina
Atta, Brescianini, Christensen, Dodô, De Gea, Drăgușin, Fagioli, Viery, Gnonto, Beto, Jiménez, Lezzerini, Mastantuono, Mazzeo, Ndour, João Mário, Njie, Oulai, Pellegrino, Pedro Gonçalves, Ranieri e Valdepeñas.
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