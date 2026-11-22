Momenti di tensione sugli spalti durante la sfida tra Fiorentina e Como 1907, valida per il campionato di Serie A femminile. Nel corso della gara si è verificato un episodio che ha coinvolto due sostenitori viola, protagonisti di una lite all'interno dell'impianto sportivo.

I fatti

, provocando la reazione dell’altro e facendo degenerare la situazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno accompagnato uno dei due fuori dal Viola Park, e i sanitari, che hannoe lo hanno tenuto sotto osservazione.

L’uomo è poi tornato sugli spalti dello stadio «Curva Fiesole», nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove l’episodio ha turbato il pomeriggio di partita.