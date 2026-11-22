"Quanto a Varela i margini di miglioramento sono impressionanti. Contro l’Atalanta, secondo me, ha fatto la sua miglior partita"
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Alla vigilia di Monza-Fiorentina, Ivan Juric ha fatto il punto sugli indisponibili e sulle scelte di formazione, soffermandosi anche sulle voci di mercato attorno a Gustavo Varela. Le risposte sono rielaborate in prima persona, con i passaggi testuali tra caporali:
Varela potrebbe partire già a gennaio?
Il nostro obiettivo è restare in Serie A continuando a puntare sui giovani. A Verona e a Torino mi è già capitato di vedere partire giocatori per cifre importanti. Se da una cessione incassi 40-50 milioni e li reinvesti con criterio, per me può essere un vantaggio. Quanto a Varela i margini di miglioramento sono impressionanti. Contro l’Atalanta, secondo me, ha fatto la sua miglior partita.
Chi recupera per la Fiorentina? Pessina può partire dal primo minuto?
Maye, Folorunsho e Ngonge saranno assenti, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. Sulla destra posso scegliere tra Birindelli e Touré. Mi piacciono entrambi e con tutti e due mi sento tranquillo. Pessina si è allenato con noi per due settimane e la sua presenza basta ad alzare il livello delle sedute. Titolare? Ci penserò.
Quanto è cresciuto il Monza e che partita servirà contro i viola?
Abbiamo fatto passi avanti importanti e la gara con l’Atalanta lo ha mostrato. Il morale è molto alto. La classifica ci lascia insoddisfatti, mentre le prestazioni ci danno fiducia. Dobbiamo proseguire su questa strada senza abbatterci. La Fiorentina ha fatto tanti acquisti e ha una rosa di valore. Dovremo affrontarla con coraggio e giocare una partita perfetta.
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