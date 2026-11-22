Con il pareggio per 1-1 contro il Palmeiras di ieri sera, il Flamengo si è laureato campione del Brasile con due giornate d'anticipo, per la seconda volta consecutiva, confermandosi una delle più grandi potenze del calcio sudamericano. Nella rosa rossonera sono presenti due ex viola, Erick Pulgar e Pedro Guilherme Abreu dos Santos, protagonisti assoluti di questa vittoria. L'attaccante brasiliano è una vera e propria macchina da gol nel suo paese, i numeri, che andremo adesso ad analizzare, dimostrano che la Fiorentina non aveva sbagliato a credere in lui nella stagione 2019/20. C'è solo un problema, i viola non hanno avuto la minima pazienza con lui: solo quattro le presenze in quella stagione, che poi lo hanno portato immediatamente a fare ritorno in Brasile, proprio con la maglia del Flamengo. E da quel momento sta facendo la storia del club.

Rendimento per stagione

2020 - L'esplosione al Flamengo (23 gol in 54 partite)

2021 - La conferma (18 gol in 46 partite)

2022 - La stagione della consacrazione (29 gol in 59 partite)

2023 - Il suo record realizzativo (35 gol in 61 partite)

2024 - Miglior media realizzativa, poi il grave infortunio (30 gol in 43 partite)

2025 - Il ritorno dopo l'infortunio (15 gol in 39 partite)

E l'ultima stagione?

Tutti i numeri di Pedro con il Flamengo

Pedro fa ritorno in Brasile, andando a vestire la maglia del Flamengo,, dopo appena 4 presenze in Serie A con la maglia viola e fin da subito si impone come alternativa offensiva di grande valore., chiudendo l'anno con numeri decisamente superiori a quelli della sua brevissima e impalpabile esperienza italiana.Pedro convince e il Flamengo lo acquista definitivamente per circa 14 milioni di euro, diventando sempre più un elemento importante per la rosa. In questa nuova stagione vince il Campionato Carioca e anche la Supercoppa Brasiliana. Nonostante il numeri di reti inferiore alla stagione precedente, il calciatore si consolida un posto fisso in rosa, diventando imprescindibile.Il 2022 è l', dove vince Coppa Libertadores (diventando anche capocannoniere con 12 reti) e Coppa brasiliana. Inoltre, viene pure eletto miglior giocato della Libartadores e riceve anche il premio, ossia il riconoscimento riservato al miglior calciatore del Sudamerica. Insomma, si guadagna un posto da protagonista assoluto. Inoltre,, risultando, anche lì, capocannoniere del torneo.Il 2o23 è la: perché Pedro raggiunge quote che mai aveva e ha più raggiunto nella sua carriera in una singola stagione, realizzando 35 reti in 61 partite. In quella stagione, realizzando 5 gol. L'unico difetto? Il Flamengo in quella stagione, nonostante i numeri straordinari del suo bomber, non riesce a conquistare nessuno dei principali trofei stagionali.: miglior marcatore del Flamengo, vince il Campionato Carioca (diventandone anche capocannoniere con ben 11 reti) e la Coppa brasiliana,: la migliore della sua carriera professionistica fino a quel momento. E poteva addirittura battere il suo record, ma poi... A settembre, durante un allenamento con il Brasile,, saltando il resto della stagione. Una vera beffa in quella che poteva essere una stagione da urlo per il calciatore, che fino a quel momento aveva realizzato ben 30 gol in 43 partite.Il 2025 è una, dopo il lungo stop e progressivamente ritrova il ritmo partita. Nel campionato brasiliano segna 12 gol e realizza, complessivamente, 7 assist, conquistando, con la squadra: Supercoppa brasiliana, Campionato Carioca, Coppa Libertadores e Campionato brasiliano.Precisando il fatto che la stagione attuale non è ancora terminata, nonostante la vittoria arrivata del campionato con due giornate d'anticipo, Pedro sta vivendo un'altra annata straordinaria. Arrivati a questo momento, per un totale di 55 presenze fra tutte le competizioni,, risultando uno dei protagonisti assoluti del club e tornando anche nel giro della Nazionale brasiliana allenata da Carlo Ancelotti.Il suo palmarès con la maglia rossonera è diventato: 2 Coppe Libertadores, 3 Campionati Brasiliani, 2 Coppe Brasiliane, 3 Supercoppe Brasiliane, 5 Campionati Carioca e una Recopa Sudamericana, per un totale di ben 16 trofei.: nel 2022 è stato il miglior marcatore dell'anno, miglior giocatore della Libertadores e pure capocannoniere con 12 gol in 13 partite (battendo il record precedente di 11 gol di Zico e Gabigol, l'ex Inter). Nel 2023 capocannoniere della Coppa Brasiliana con 5 reti, nel 2024 capocannoniere della Carioca con 11 gol e anche nel 2026 nella stessa competizione è stato il bomber assoluto con 6 reti. Inoltre,. Insomma, numeri incredibili.

Concludendo, la Fiorentina, probabilmente, ha bollato come inadatto un centravanti che invece avrebbe potuto avere una carriera in Europa di altissimo livello. Il percorso fatto in Brasile dimostra che il potenziale di Pedro era alto, molto, ma che i viola non hanno avuto la pazienza di aspettarlo, farlo crescere e adattare ad un calcio nuovo per quelle che erano le sue abitudini.