Il percorso di Pedro con il Flamengo è semplicemente incredibile: numeri straordinari i suoi dopo l'addio alla Fiorentina
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Con il pareggio per 1-1 contro il Palmeiras di ieri sera, il Flamengo si è laureato campione del Brasile con due giornate d'anticipo, per la seconda volta consecutiva, confermandosi una delle più grandi potenze del calcio sudamericano. Nella rosa rossonera sono presenti due ex viola, Erick Pulgar e Pedro Guilherme Abreu dos Santos, protagonisti assoluti di questa vittoria. L'attaccante brasiliano è una vera e propria macchina da gol nel suo paese, i numeri, che andremo adesso ad analizzare, dimostrano che la Fiorentina non aveva sbagliato a credere in lui nella stagione 2019/20. C'è solo un problema, i viola non hanno avuto la minima pazienza con lui: solo quattro le presenze in quella stagione, che poi lo hanno portato immediatamente a fare ritorno in Brasile, proprio con la maglia del Flamengo. E da quel momento sta facendo la storia del club.
Rendimento per stagione
2020 - L'esplosione al Flamengo (23 gol in 54 partite)Pedro fa ritorno in Brasile, andando a vestire la maglia del Flamengo, in prestito dalla Fiorentina nel gennaio 2020, dopo appena 4 presenze in Serie A con la maglia viola e fin da subito si impone come alternativa offensiva di grande valore. In quella stagione contribuisce subito alla vittoria del campionato brasiliano e di altri tre trofei, chiudendo l'anno con numeri decisamente superiori a quelli della sua brevissima e impalpabile esperienza italiana.
2021 - La conferma (18 gol in 46 partite)Pedro convince e il Flamengo lo acquista definitivamente per circa 14 milioni di euro, diventando sempre più un elemento importante per la rosa. In questa nuova stagione vince il Campionato Carioca e anche la Supercoppa Brasiliana. Nonostante il numeri di reti inferiore alla stagione precedente, il calciatore si consolida un posto fisso in rosa, diventando imprescindibile.
2022 - La stagione della consacrazione (29 gol in 59 partite)Il 2022 è l'anno della consacrazione, dove vince Coppa Libertadores (diventando anche capocannoniere con 12 reti) e Coppa brasiliana. Inoltre, viene pure eletto miglior giocato della Libartadores e riceve anche il premio Rei da America, ossia il riconoscimento riservato al miglior calciatore del Sudamerica. Insomma, si guadagna un posto da protagonista assoluto. Inoltre, segna anche quattro reti al Mondiale per Club, risultando, anche lì, capocannoniere del torneo.
2023 - Il suo record realizzativo (35 gol in 61 partite)Il 2o23 è la stagione perfetta per eccellenza: perché Pedro raggiunge quote che mai aveva e ha più raggiunto nella sua carriera in una singola stagione, realizzando 35 reti in 61 partite, diventando uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. In quella stagione vince anche la classifica marcatore della Coppa brasiliana, realizzando 5 gol. L'unico difetto? Il Flamengo in quella stagione, nonostante i numeri straordinari del suo bomber, non riesce a conquistare nessuno dei principali trofei stagionali.
2024 - Miglior media realizzativa, poi il grave infortunio (30 gol in 43 partite)Anche il 2024 è semplicemente incredibile per Pedro: miglior marcatore del Flamengo, vince il Campionato Carioca (diventandone anche capocannoniere con ben 11 reti) e la Coppa brasiliana, raggiungendo una media gol di 0,69 a partita: la migliore della sua carriera professionistica fino a quel momento. E poteva addirittura battere il suo record, ma poi... A settembre, durante un allenamento con il Brasile, Pedro subisce la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, saltando il resto della stagione. Una vera beffa in quella che poteva essere una stagione da urlo per il calciatore, che fino a quel momento aveva realizzato ben 30 gol in 43 partite.
2025 - Il ritorno dopo l'infortunio (15 gol in 39 partite)Il 2025 è una stagione di ripartenza per Pedro, dopo il lungo stop e progressivamente ritrova il ritmo partita. Nel campionato brasiliano segna 12 gol e realizza, complessivamente, 7 assist, conquistando, con la squadra: Supercoppa brasiliana, Campionato Carioca, Coppa Libertadores e Campionato brasiliano. Quasi tutto!
E l'ultima stagione?Precisando il fatto che la stagione attuale non è ancora terminata, nonostante la vittoria arrivata del campionato con due giornate d'anticipo, Pedro sta vivendo un'altra annata straordinaria. Arrivati a questo momento, per un totale di 55 presenze fra tutte le competizioni, Pedro ha realizzato ben 28 gol e 10 assist, risultando uno dei protagonisti assoluti del club e tornando anche nel giro della Nazionale brasiliana allenata da Carlo Ancelotti.
Tutti i numeri di Pedro con il FlamengoIl suo palmarès con la maglia rossonera è diventato impressionante: 2 Coppe Libertadores, 3 Campionati Brasiliani, 2 Coppe Brasiliane, 3 Supercoppe Brasiliane, 5 Campionati Carioca e una Recopa Sudamericana, per un totale di ben 16 trofei. Importantissimi e diversi anche i traguardi individuali raggiunti in queste stagioni: nel 2022 è stato il miglior marcatore dell'anno, miglior giocatore della Libertadores e pure capocannoniere con 12 gol in 13 partite (battendo il record precedente di 11 gol di Zico e Gabigol, l'ex Inter). Nel 2023 capocannoniere della Coppa Brasiliana con 5 reti, nel 2024 capocannoniere della Carioca con 11 gol e anche nel 2026 nella stessa competizione è stato il bomber assoluto con 6 reti. Inoltre, ha battuto il record di Gabigol, come quello di gol nel Flamengo nel XXI secolo. Insomma, numeri incredibili.
Concludendo, la Fiorentina, probabilmente, ha bollato come inadatto un centravanti che invece avrebbe potuto avere una carriera in Europa di altissimo livello. Il percorso fatto in Brasile dimostra che il potenziale di Pedro era alto, molto, ma che i viola non hanno avuto la pazienza di aspettarlo, farlo crescere e adattare ad un calcio nuovo per quelle che erano le sue abitudini.
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