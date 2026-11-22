Da capire la fattibilità dell'operazione
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Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato del Milan. Tra i vari nomi in uscita c'è anche quello di Estupinan, terzino sinistro colombiano finito ai margini della rosa di Amorim.
Nelle ultime ore, la Fiorentina avrebbe intensificato i contatti con l'agente Mendes per capire la fattibilità dell'operazione. Fabio Paratici sta cercando un terzino sinistro d'esperienza per affiancarlo a Valdepenas.
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