�Sotto l’albero di Natale voglio la vittoria con Monza», ha detto ieri Paolo Vanoli in conferenza stampa. Del resto, è risaputo che a gennaio il direttore sportivo Fabio Paratici si muoverà sul mercato per rafforzare la Fiorentina. L’obiettivo è mettere a segno acquisti mirati per completare una rosa già ampia e ricca di volti nuovi. La priorità è puntare su giocatori di esperienza e leadership, evitando le scommesse. Adesso servono mosse concrete, perché la Fiorentina non può più permettersi di sbagliare. Ecco quali sono, a oggi, le mosse di mercato di Paratici.

LA PORTA

LA DIFESA

IL CENTROCAMPO

L’ATTACCO

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Per Vanoli lo spagnolo è il capitano e il leader della squadra. Non si tocca. A giugno verranno prese le decisioni sul futuro dell’ex Manchester United, che probabilmente lascerà Firenze visto il peso del suo ingaggio.Se il giovane portiere viola non dovesse essere ritenuto pronto, la Fiorentina cercherà un altro portiere sul mercato.È il reparto che sta soffrendo di più in questa stagione, maPongračić, Drăgușin, Viery e Ranieri sono ritenuti sufficienti per le esigenze della squadra.L’emergenza è a sinistra, dove la Fiorentina cercherà un terzino d’esperienza. Il solo Valdepeñas non basta e Parisi verrà utilizzato come alternativa a Mastantuono nel ruolo di esterno destro.Il suo addio è tutt’altro che scontato, dato che il rinnovo del contratto è una delle operazioni su cui Paratici sta lavorando intensamente in questi mesi.La Fiorentina farà a centrocampo l’investimento più importante del mercato di gennaio.La Juventus fa un forte pressing sul giocatore e al ds viola servirà una trattativa importante per convincere il danese. Al di là dei nomi, l’obiettivo è prendere un mediano d’esperienza che possa diventare un nuovo leader della squadra. In uscita, attenzione a Fagioli. IGià in estate l’ex juventino non era considerato incedibile.Salvo sorprese, la Fiorentina non farà acquisti in attacco.Un esterno a basso costo verrà valutato solo se si presenterà l’occasione giusta.