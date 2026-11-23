Il Monza ha bisogno di Varela per restare in Serie A, così come la Viola non può non affidarsi al ragazzo preso in prestito dalla Casa Blanca, sempre titolare prima con Grosso e poi con Vanoli Tra gli under 20 nei top 5 campionati europei Mastantuono è secondo solo a Lamine Yamal per gol (4, tutti in trasferta, miglior marcatore della squadra insieme a Mateo Pellegrino), tiri effettuati (44) e occasioni create (21). «Franco ha un potenziale incredibile e può solo migliorare - ha detto Varoli -, l'applicazione è tutto anche per chi vuole diventare un campione. Loro sono una squadra ben organizzata e verticale. Veniamo da un periodo positivo, ora servono punti». Monza e Fiorentina puntano sui giovani svoltare in Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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