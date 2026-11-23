Arthur Atta torna tra i convocati della Fiorentina per la trasferta di Monza dopo due mesi di stop. L’ex Udinese, assente dalla sfida casalinga contro il Napoli del 20 settembre, ha saltato sei partite per un sovraccarico all’addome. Vanoli ne doserà il minutaggio per favorire un rientro graduale. In estate la società viola aveva investito su di lui 25 milioni di euro, più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

A Monza ci saranno anche Cher Ndour e Alieu Njie. Il centrocampista ha smaltito il problema alla caviglia accusato con l’Italia Under 21, mentre l’attaccante ha recuperato dal fastidio alla coscia rimediato con la Svezia. In conferenza stampa Vanoli ha spiegato che l’ampiezza della rosa gli permette di gestire i rientri senza forzare i tempi. Restano fuori Marin Pongracic, atteso contro l’Udinese o al più tardi con il Cagliari, e Fabiano Parisi, il cui rientro è previsto entro fine dicembre.

A centrocampo Ndour ha superato Brescianini nelle gerarchie delle ultime ore e potrebbe partire ancora titolare. Vanoli cerca solidità in mediana e valuta di affidarsi di nuovo all’ex Paris Saint-Germain. In attacco Gnonto è in vantaggio su Njie, ma il recupero del classe 2005 tiene aperto il ballottaggio. Il tecnico viola dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi a poche ore dalla sfida contro il Monza di Juric. Lo scrive il Corriere dello Sport.