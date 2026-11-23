Il portoghese agirà alle spalle di Pellegrino
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La Nazione analizza il ruolo di Pedro Goncalves, titolare questa sera col Monza, analizzando la sua posizione in campo e la sua pericolosità per la squadra di Juric:
Si avvia verso una nuova maglia da titolare Pedro Gonçalves, in attesa di una possibile staffetta con il rientrante Atta. L’esperto portoghese agirà da pendolo tra il centrocampo e la trequarti. La sua posizione sarà determinante per stabilire il sistema di gioco con e senza palla. Quando i viola avranno il pallone, sarà lui a dover accendere la manovra offensiva. Fondamentale la sua posizione in mediana quando ci sarà da contenere le avanzate del Monza.
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