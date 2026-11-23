"Se la Fiorentina non dovesse riuscire ad avere la meglio, le conseguenze sarebbero (quelle sì) facili da pronosticare. E di sicuro finirebbero per coinvolgere nuovamente la panchina"
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Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida col Monza:
Sono così pochi i segnali di speranza forniti dai viola in questo avvio di stagione che diventa impossibile non aggrapparsi a questa serie di partite, ormai caricata di un’importanza probabilmente eccessiva. Ma questo è ciò che passa il convento e non si può che sperare che il combinato diposto di punti e conseguente fiducia basti a risolvere d’improvviso tutti i problemi palesati dalla squadra di Vanoli fino a oggi. Anche perché in caso contrario, se la Fiorentina non dovesse riuscire ad avere la meglio, le conseguenze sarebbero (quelle sì) facili da pronosticare. E di sicuro finirebbero per coinvolgere nuovamente la panchina, uno scenario che dopo un esonero alla terza giornata già avvenuto, rischierebbe di mettere a serio rischio la costosa opera di ricostruzione messa in piedi dal ds Paratici e dal dg Ferrari la scorsa estate. Meglio non pensarci nemmeno, insomma, ma è chiaro che se da una parte i prossimi venti giorni rappresentano un’occasione, lo è anche il fatto che la Fiorentina non possa più sbagliare. Anche perché la giornata di ieri rischia di aver definito il vagone delle ultime della classe ormai distanti anche solo dal tredicesimo posto occupato dal Torino con 14 punti. Udinese (6 punti), Venezia (6), Monza (7), Sassuolo (8), Parma (8) e Lecce (10) si avviano a disputare un campionato a sé. Alla Fiorentina (9) «basterebbe» appunto vincere stasera per iniziare a lasciarsi indietro questo sgangherato gruppetto. Un’opera decisamente non impossibile visto il ritmo lentissimo delle avversarie, a patto però di cambiare marcia e non ripetere più tutti quegli errori che fino a oggi hanno condannato i viola a un campionato nelle retrovie. Che sarebbe anche venuto il momento di abbandonare.
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