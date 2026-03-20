L'ex direttore sportivo della Fiorentina, oggi al Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato ad un'intervista a Radio Tv Serie A e Dazn dei colpi fatti in viola e molto altro. Le sue parole:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Corvino: “Per Toni spesi 10mln e vinse la Scarpa d’Oro. Fiorentina nel destino”
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Corvino: “Per Toni spesi 10mln e vinse la Scarpa d’Oro. Fiorentina nel destino”
Le parole dell'ex direttore sportivo viola, Pantaleo Corvino, su molti temi legati alla sua ex squadra e i colpi di mercato più importanti
La prima partita era contro la Sampdoria, c'era Marotta. Io stavo sulla porta e stavo aspettando Luca Toni. Lui ero dentro gli spogliatoi distesso a terra con le gambe in aria. Così gli dissi: "Mi raccomando Luca, fammi gol, perché mi hai fatto spendere 10 milioni". Lui mi rispose: "Direttore, stai tranquillino, che quest'anno ti faccio divertire". Fece 31 gol...
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Sui colpi più importanti—
Nella mia carriera ho speso solo per quattro giocatori una cifra superiore a 10 e 15 milioni di euro. Fu una paura, perché era la prima volta, da una parta, però il coraggio di farla lo stesso perché credevo di portare a Firenze un attaccante importante. E non mi sbagliai, perché presi Luca Toni, che vinse la Scarpa d'Oro con 31 gol. Gli altri tre? Gilardino 13 milioni, Vargas 11 milioni e Simeone 15.
Sulla famiglia—
Mio padre era grande tifoso della Fiorentina. Se avesse saputo che ho lavorato 10 anni in viola... non ha potuto goderselo quel sogno. Sono cresciuto con lui. La scelta della Fiorentina penso che sia stato proprio il destino.
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