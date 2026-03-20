Corvino: “Per Toni spesi 10mln e vinse la Scarpa d’Oro. Fiorentina nel destino”

Le parole dell'ex direttore sportivo viola, Pantaleo Corvino, su molti temi legati alla sua ex squadra e i colpi di mercato più importanti

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, oggi al Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato ad un'intervista a Radio Tv Serie A e Dazn dei colpi fatti in viola e molto altro. Le sue parole: