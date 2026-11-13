VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Non si ferma la marcia trionfale dell'Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini. A Laval, gli azzurrini collezionano l'undicesima vittoria consecutiva in 11 partite battendo 2-1 i pari età della Francia in amichevole. Un successo di grande carattere che arriva a poche ore dall'impresa della Nazionale maggiore contro i transalpini e ottenuto nonostante l'assenza del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, rientrato in anticipo a Firenze dal ritiro azzurro a causa di un trauma alla caviglia.

Primo tempo di sofferenza ed emozioni: Palmisani vigile, Camarda ci prova

La sfida si rivela subito vibrante con capovolgimenti di fronte da entrambe le parti. L'Italia mette brividi alla difesa francese sfruttando le palle inattive con le incursioni di Cacciamani e il dinamismo di Lipani, mentre i padroni di casa si affidano al talento di Gomis e alle progressioni di Ugochukwu. A proteggere la porta azzurra ci pensa un attento Palmisani, mentre sul fronte opposto è l'attaccante Camarda a prendersi la scena, prima vedendosi annullare una rete per posizione di fuorigioco e poi fallendo una favorevole occasione da rete a pochi passi dal portiere.

Camarda sblocca, Lipani la decide: Palmisani miracoloso su Mbappé Jr.

Nella ripresa il match decolla definitivamente. Dagasso pesca con un bell'invito Camarda che non perdona e firma il vantaggio azzurro. La Francia reagisce con orgoglio e riaggancia il pareggio con un pregevole pallonetto di Versini, ma l'Under 21 dimostra una maturità impressionante: capitan Lipani s'inventa una traiettoria chirurgica che vale il sorpasso definitivo per il 2-1. Nel finale di gara la Francia spreca con Tabibou il gol del pari, prima del miracolo decisivo di Palmisani, bravo a salvare il risultato sulla linea su una punizione insidiosa di Mbappé Jr.