Il futuro di David De Gea alla Fiorentina torna al centro delle voci di mercato internazionali. Nonostante un contratto valido fino a giugno 2028, le riflessioni sul rendimento del portiere spagnolo in questa stagione stanno spingendo la dirigenza viola e diversi club della Liga a valutare possibili scenari per la prossima estate.

L'ipotesi Real Sociedad e il nodo ingaggio

A San Sebastián la situazione della porta è un tema aperto. Il contratto dell'attuale titolare Álex Remiro scadrà nel 2027 e, senza un rinnovo imminente, la Real Sociedad è obbligata a esplorare soluzioni alternative.

De Gea, che ha compiuto 36 anni lo scorso 7 novembre e conosce perfettamente il campionato spagnolo grazie ai trascorsi con l'Atlético Madrid, rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale. L'ostacolo principale resta però di natura economica: l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione percepito a Firenze e le eventuali condizioni di uscita imposte dal club viola rendono l'operazione complessa sul piano finanziario.

Anche il Villarreal cerca certezze tra i pali

Un altro club interessato a ridisegnare la propria batteria di portieri è il Villarreal. Le prestazioni altalenanti di Luiz Júnior e l'età avanzata di Gulácsi (anche lui trentaseienne e dunque soluzione valida solo nel breve periodo) hanno spinto il tecnico Inigo Pérez a dichiarare aperta la gerarchia tra i pali.

In questo quadro, De Gea garantirebbe carisma e abitudine ai palcoscenici europei, sebbene la società spagnola debba soppesare con attenzione l'età del calciatore e l'impatto del suo stipendio sul monte ingaggi.

La Fiorentina valuta il ricambio: Martinelli e Beltrán sul taccuino

Fronte Fiorentina, la posizione del portiere spagnolo non appare più intoccabile dopo alcune incertezze palesate nel corso della stagione, culminate con l'uscita a vuoto nell'ultimo turno contro la Juventus che ha propiziato il pareggio di Gleison Bremer.

Sebbene l'allenatore Paolo Vanoli abbia difeso pubblicamente il proprio estremo difensore, l'area tecnica guidata da Fabio Paratici starebbe già lavorando al sostituto. Tra i profili monitorati per raccogliere l'eredità dello spagnolo figurano due opzioni concrete: il rientro alla base di Tommaso Martinelli, talento di proprietà viola attualmente in prestito all'Avellino, e la pista sudamericana che porta a Santiago Beltrán, giovane numero uno del River Plate. La prossima finestra estiva sarà decisiva per incastrare le esigenze di Firenze con le mosse di mercato in arrivo dalla Spagna.