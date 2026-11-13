VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Vanoli al termine della sfida contro la Juventus, la Fiorentina è tornata ieri a faticare sui campi del Viola Park. La squadra ha ripreso il lavoro svolgendo sedute doppie fondamentali per incrementare il livello atletico di tutto il gruppo in vista del ciclo di gare che attende i viola al rientro dalla sosta per le Nazionali. Tra i più osservati speciali figura senza dubbio Atta: dopo essere rientrato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, il centrocampista francese oggi ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni.

Il piano per Atta: nessuna ricaduta, obiettivo Monza per il rientro

Come evidenziato dagli inviati del Pentasport di Radio Bruno, il programma stilato per il classe 2003 fa parte di un percorso di recupero concordato nei minimi dettagli tra lo staff medico e quello tecnico. Per il calciatore non si registra alcuna ricaduta: il lavoro personalizzato serve a gestire al meglio i postumi del sovraccarico funzionale all'addome che lo tiene lontano dai campi di gioco dallo scorso 20 settembre. L'obiettivo dello staff di Vanoli è chiarissimo: completare il reinserimento graduale per averlo al 100% tra i convocati nella sfida contro il Monza al rientro dalla pausa.

Situazione Ndour e il punto su Pongracic

Sul fronte degli altri indisponibili, anche Ndour ha svolto una seduta di lavoro a parte, ma per il centrocampista azzurro non filtra alcuna preoccupazione in vista del match contro i brianzoli. Situazione differente, invece, per Pongracic: il difensore croato sta smaltendo una lesione muscolare ai flessori e prosegue nel suo percorso di recupero personalizzato. Salterà, quasi sicuramente, la convocazione al rientro dalla sosta. Più probabile la convocazione con l'Udinese.