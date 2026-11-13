Arthur Atta è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo quasi due mesi di assenza. Nella doppia seduta al Viola Park, il centrocampista francese ha svolto parte delle esercitazioni con i compagni e ha aumentato gradualmente i carichi di lavoro. È il primo passo verso il rientro dopo il sovraccarico addominale che lo tiene fuori dalla partita contro il Napoli del 20 settembre.

La Fiorentina procede con cautela e la convocazione per la trasferta di lunedì 23 novembre a Monza dipenderà dalle risposte dei prossimi allenamenti. Il recupero di Atta restituirebbe a Paolo Vanoli qualità e capacità di inserimento a centrocampo. È invece pienamente recuperato Luca Ranieri, già convocato contro la Juventus. Il difensore ha superato il problema al piede e si è allenato regolarmente con la squadra.

Marin Pongracic prosegue il lavoro differenziato e lo staff medico ne valuta quotidianamente i progressi. Sedute personalizzate anche per Cher Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Lo scrive la Nazione.